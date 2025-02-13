Bingöl-Elazığ Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

ELAZIĞ KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl- Elazığ kara yolunun araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Bingöl-Elazığ Karayolunun 31-46 kilometreleri arası ile Bingöl-Elazığ karayolunun 0-24 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bu akşam saat 20.40 itibariyle araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
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