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Bingöl-Erzurum yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bingöl-Erzurum yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum devlet yolu geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl-Erzurum yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
23.12.2023 - 20:46,
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Bingöl- Erzurum yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'de çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bingöl-Erzurum devlet yolu ulaşıma geçici olarak kapatıldı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl ilçelerinde ve çevresinde yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok yolun ulaşımında aksamalar meydana gelirken, ilgili birimler sürücüleri dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum devlet yolunun 0-14 kilometreleri arası saat 15.00 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.

Kar yağışının ardından dün geceden beri yoğun bir mesai harcayan Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri, Bingöl- Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl- Muş yollarında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
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