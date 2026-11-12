Bingöl İl Özel İdaresi 41 yeni iş makinesiyle araç filosunu törenle güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl İl Özel İdaresi 41 yeni iş makinesiyle araç filosunu törenle güçlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl İl Özel İdaresi 41 yeni iş makinesiyle araç filosunu törenle güçlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bingöl İl Özel İdaresi, 41 yeni iş makinesini kırsal altyapı, yol ve karla mücadele çalışmalarında kullanmak üzere törenle filosuna kattı. Vali Cahit Çelik, alımın Bingöl tarihinde tek seferde en büyük araç alımı olduğunu, kamyonların sıcak asfalt malzemesi taşıyacağını söyledi.

Bingöl İl Özel İdaresi, kırsal altyapı, yol yapım ve karla mücadele çalışmalarında kullanacağı 41 yeni iş makinesini düzenlenen törenle araç filosuna dahil etti.

Vali Cahit Çelik, İl Özel İdaresi yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, araç alımının Bingöl tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en büyük araç alımı olduğunu söyledi.

Göreve başladıktan sonra özellikle köy yollarının yapımı konusunda çalışma başlattıklarını belirten Çelik, 27 Ağustos'ta asfalt plentinin açılışını yaptıklarını, eylül ayı itibarıyla da sıcak asfalt serimine başladıklarını anlattı.

Ekim ayında yoğun yağışa rağmen yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Bingöl'e yaptığımız sıcak asfaltın kilometresi 62 kilometre. Çavuşlar, Garip, Yiğitler ve Samis köy yolunu bitirdik. Karlıova'da belediyemize yardımcı olduk. Diğer taraftan Dereköy'ün yolu bitti. Şu anda da Yumaklı yolunu neredeyse bitirmek üzereyiz. Orada da sadece 2,5 kilometre civarında yolumuz kaldı. Ondan sonra da Solhan'a geçeceğiz."

Yeni alınan araçların özellikle yol çalışmalarında önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Çelik, "Özellikle aldığımız kamyonlarımız tamamen sıcak asfalt serimine malzeme taşıyacak nitelikte. Gelecek sene çok daha güçlü bir şekilde köylerimizin altyapılarını güçlendireceğiz." dedi.

Hizmetlerin birlik, beraberlik ve istişareyle gerçekleştirildiğini dile getiren Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve milletvekillerine destekleri için teşekkür etti.

Çelik, gelecek yıllarda Bingöl'ün köy yollarının sıcak asfaltla buluşturulmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sene bitmeden de Kiğı ilçemizdeki asfalt plentimizi kuracağız. 4-5 sene içerisinde Rabbim nasip ederse Bingöl'ün tüm dağlarını, köylerini bizim serdiğimiz sıcak asfalt süsleyecek. Buna emin olabilirsiniz. Bu araçlarımız altyapı ve yol anlamında bize çok büyük bir güç katacak. Şoför ve operatörlere teslim ettiğimiz bu araçlar beytülmal, Bingöl halkının size emaneti. Onlara kendi şahsi araçlarınızdan daha fazla sahip çıkmalısınız. Bu araçlarda nihayetinde Bingöl'de yaşayan her bireyin maddi olarak hakkı var."

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de araç alımının ortak çalışma ve istişare sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Çelik'in hedeflerinin hizmet çalışmalarına yön verdiğini dile getiren Berdibek, "İstişare kültürü dediğimiz şey devreye girdi ve istişare ile başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey olmak üzere Sayın Milletvekilimiz Korkutata, Sayın Valimiz, çok değerli istişare kurulumuz bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptı ve bugün meyvesini almaya başladık. Yerel genelden isteyecek, genel gereğini yapacak ve hizmet kervanı oluşacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ise yeni iş makinelerinin hizmet kapasitesini artıracağını belirterek, "Bu saatten sonra artık mazeretimiz çok az. Muhtarlarımızın ve köylülerimizin taleplerine daha fazla koşacağız. Çünkü sadece merkezden oralara yetişme imkanımız olmayacak. Aynı zamanda ilçelerimizde kurduğumuz kapasiteyle de hizmet ağımızı genişletiyoruz ve iş yapma kapasitemizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül de araç alımının kapsamlı bir planlama doğrultusunda gerçekleştirildiğini, yeni iş makineleriyle sahadaki araç kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artacağını, çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu da yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'nun yaptığı duanın ardından iş makineleri ile şehir turu atıldı.

Kaynak: AA
İl Özel İdaresiYerel YönetimEkonomiBingölGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:31
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da
16:17
Muslera futbolu bırakıyor Veda edeceği maç belli oldu
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:52:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Bingöl İl Özel İdaresi 41 yeni iş makinesiyle araç filosunu törenle güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android