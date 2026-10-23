Bingöl Karlıova\'da Kıraçtepe köyüne kurulan güneş enerji sistemi hizmete sunuldu

Bingöl Karlıova'da Kıraçtepe köyüne kurulan güneş enerji sistemi hizmete sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyünde, Karlıova Kaymakamlığınca hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında kurulan sistem hizmete sunuldu. Kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sürdürülebilir enerjiye kavuştu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu.
Karlıova Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi kapsamında ilçeye bağlı Kıraçtepe köyünde kurulan güneş enerji sistemi hizmete sunuldu.
Kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sürdürülebilir enerjiye kavuştu.
Daha önce Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı Kargapazar, Yeniköy, Kızılağaç ve Halifan köylerinde güneş enerji sistemleri kurulmuştu.
Kaynak: AA
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