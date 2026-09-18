Bingöl Kiğı\'da ayı ve kurtlar çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

Bingöl Kiğı'da ayı ve kurtlar çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşan ayı ve kurtlar, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi. Doğal yaşam alanlarından çıkan yabani hayvanların gece saatlerinde konteyner çevresine kadar indiği kaydedildi.
BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşan ayı ve kurtlar, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.
Kiğı ilçesinde doğal yaşam alanlarından çıkan ayı ve kurtlar, yerleşim alanlarına yakın noktadaki çöp konteynerlerinin çevresine kadar indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan yabani hayvanlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
FOYOĞRAFLI
Kaynak: DHA
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