Bingöl Kiğı\'da ayı ve kurtlar çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşan ayı ve kurtlar, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.

Kiğı ilçesinde doğal yaşam alanlarından çıkan ayı ve kurtlar, yerleşim alanlarına yakın noktadaki çöp konteynerlerinin çevresine kadar indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan yabani hayvanlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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