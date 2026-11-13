Bingöl Solhan'da kayıp Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam 20. günde ölü bulundu - Son Dakika
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Bingöl Solhan'da kayıp Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam 20. günde ölü bulundu

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Bingöl Solhan\'da kayıp Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam 20. günde ölü bulundu
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam, 20. günde kırsalda cansız bulundu. Ekiplerin arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan adamın cenazesi otopsi için Solhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen'in (81) 20'nci günde kırsalda cansız bedeni bulundu.

Solhan ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aramaları sonuçsuz kalınca Peşmen'in yakınları, durumu 28 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik kamerası incelemelerinde, Cebbar Peşmen'in son olarak D-300 kara yolu Elbaşı köyü yönüne doğru yürürken görüldüğü belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YAYLA ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI

Peşmen'in bulunması için AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla bölgede arama çalışması yürütüldü. Çalışmalar, ilçeye bağlı Göksu köyü Şerafettin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Aramalar sonucunda Cebbar Peşmen'in kırsalda cansız bedenine ulaşıldı. Peşmen'in cenazesi otopsi için Solhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl Solhan'da kayıp Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam 20. günde ölü bulundu - Son Dakika
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