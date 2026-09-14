Bingöl Solhan'da şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 3 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Bingöl Solhan'da şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 3 yolcu yaralandı

Bingöl Solhan\'da şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 3 yolcu yaralandı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Arakonak beldesi Karşıyaka mahallesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 49 E 3261 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl Solhan'da şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 3 yolcu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl Solhan'da şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 3 yolcu yaralandı - Son Dakika
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