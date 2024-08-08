Bingöl\'ün Genç ilçesinde orman yangını çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Doğanca köyünün Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim alanına ulaştı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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