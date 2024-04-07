Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Bingöl\'ün Genç ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Keklikdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

07.04.2024 21:09
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Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Keklikdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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