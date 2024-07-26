Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Karlıova olarak belirlendi ve 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmemiştir.

26.07.2024 19:15
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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