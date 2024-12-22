Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bingöl\'ün Karlıova İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı 4 santimetreyi geçti, bazı yolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazırda bekliyor.

22.12.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bingöl- Elazığ kara yolundaysa yağışla birlikte karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karlıova'da etkili olan kar yağışıyla, ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği ilçede bazı mahalle yollarında sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının kapanma ihtimaline karşı hazırda bekletilirken, bazı bölgelerde kar temizleme çalışması başlatıldı. Bingöl- Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde ise etkili olan kar yağışıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacağı, yüksek kesimlerin aralıklı kar yağışlı geçeceği Tunceli ve Bingöl'de karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağı, gece ve sabah saatlerindeyse buzlanma ve don olayıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Haber ve Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karlıova, Güncel, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
11:38 Bakan Güler: PKKYPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 13:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.