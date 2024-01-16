15:28 •
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi•
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Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı ile Karlıova ilçesi, tamamen beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek kesimlerde 3 metreye ulaştı. 30 köy yolu, yoğun kar nedeniyle kapandı. Çalışma başlatan İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan 30 köy yolu açıldı - Son Dakika