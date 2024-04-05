Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi, afet durumunda insanlara hizmet verebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi, afet durumunda insanlara hizmet verebilir

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Hayvan Hastanesinin afet durumunda insanları tedavi etme imkanı olduğunu belirtti. Hayvan Hastanesi, bölgedeki hayvanların tedavisinin yanı sıra insanlara da hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Rektör Çapak, hayvan hastanesinin bölge için büyük bir kazanım olduğunu ve uzman ekibin hem Bingöl'e hem de bölgeye iyi hizmetler sunduğunu ifade etti.

05.04.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak: " Hayvan Hastanesi, herhangi bir afet durumunda insanlara hizmet verebilir"

"Hayvan hastanesi, hem Bingöl'e hem de bölgeye hizmet veriyor"

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren Hayvan Hastanesinin afet durumunda insanları tedavi etme imkanlarının doğabileceğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Bunun biz Bingöl'ümüze ve bölgemize büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı olarak yaklaşık 2 yıl önce açılan ve 5 bin 500 metrekare alanda hizmet veren hayvan hastanesi bölgeden, il merkezinden, ilçelerden ve köylerden getirilen hayvanlarını tedavi etmeye devam ediyor. Hayvan Hastanesinin 2 farklı alanda hizmet verdiğini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, büyük ve küçükbaşların tedavi edildiğini belirtti.

Muhtemel bir afet durumunda insanların da tedavi edilebileceğini belirten Rektör Çapak, "Bingöl Üniversitemize biz yakın zamanlarda Veteriner Fakültesine bağlı olarak bir de hayvan hastanesini kazandırmış olduk. Hayvan Hastanemiz 5 bin 500 metrekare, 2 farklı alandan oluşuyor. Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan alanı var. Aynı zamanda hayvan hastanemizde 5 adet derslik var. Bu dersliklerin bir kısmında hayvan tedavilerini direkt olarak sınıfa getirip uygulamalı olarak anlatma imkanı var. 2 ameliyathanesi var, laboratuvarı var, hayvanlarla ilgili neredeyse bütün birimleri var. 5 bin 500 metrekarelik alan hakikaten büyük bir alan. Bölgede de benim bildiğim kadarıyla bu çapta bir hayvan hastanesi yok. Aynı zamanda öyle bir dizayn ettik ki, Allah muhafaza herhangi bir afet durumunda insanları tedavi imkanları doğabilir. O yüzden çok önemsiyoruz. Burada birçok hayvan tedavi ediliyor" dedi.

Sadece il merkezine değil, ilçelerden ve köylerden de çokça hayvan akışının olduğunu vurgulayan Rektör Çapak, "Binlerce hayvan bugüne kadar orada tedavi edildi. Bunun biz Bingöl'ümüze ve bölgemize büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz çünkü insan sağlığını önemsediğimiz kadar hayvan sağlığını da canlı sağlığını da önemsememiz gerekiyor. Ben hayvan hastanemizin uzman arkadaşlarımızla hem Bingöl'e hem de bölgeye çok iyi hizmetler verdiğini biliyorum. Zaman zaman da hem misafirlerimizi gezdirmek hem de oradaki arkadaşlarımızın faaliyetlerini takip etmek için ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bingöl Üniversitesi, Rektör, Bingöl, Hayvan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi, afet durumunda insanlara hizmet verebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsviçre'de Filistinlilerle Dayanışma Gösterisi: Gazze'de Soykırım Durdurulsun
    20:27 İsviçre'de Filistinlilerle Dayanışma Gösterisi: Gazze'de Soykırım Durdurulsun

    İsviçre'nin Cenevre kentinde, Gazze'de soykırımın durdurulması talebiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Filistin'e destek mesajları verildi.

  • Kahramanmaraş'ta seçim sonuçlarına göre belediye başkanları göreve başladı
    20:27 Kahramanmaraş'ta seçim sonuçlarına göre belediye başkanları göreve başladı

    Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, il Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar da görevlerine başladı.

  • Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, asayiş olayları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi
    20:25 Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, asayiş olayları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

    Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tanrısever, terör örgütlerine yönelik 14 operasyon gerçekleştirildiğini, uyuşturucu ile mücadelede okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındığını ve kaçakçılık operasyonlarında çeşitli malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, siber suçlarla ve kadına şiddetle mücadelede de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tanrısever, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak, şüpheli durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını istedi. Geçen ay meydana gelen trafik kazalarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 116 kişinin yaralandığı da açıklandı.


19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 20:45:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi, afet durumunda insanlara hizmet verebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement