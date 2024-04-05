Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi, afet durumunda insanlara hizmet verebilir

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Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak: " Hayvan Hastanesi, herhangi bir afet durumunda insanlara hizmet verebilir"

"Hayvan hastanesi, hem Bingöl'e hem de bölgeye hizmet veriyor"

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren Hayvan Hastanesinin afet durumunda insanları tedavi etme imkanlarının doğabileceğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Bunun biz Bingöl'ümüze ve bölgemize büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı olarak yaklaşık 2 yıl önce açılan ve 5 bin 500 metrekare alanda hizmet veren hayvan hastanesi bölgeden, il merkezinden, ilçelerden ve köylerden getirilen hayvanlarını tedavi etmeye devam ediyor. Hayvan Hastanesinin 2 farklı alanda hizmet verdiğini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, büyük ve küçükbaşların tedavi edildiğini belirtti.

Muhtemel bir afet durumunda insanların da tedavi edilebileceğini belirten Rektör Çapak, "Bingöl Üniversitemize biz yakın zamanlarda Veteriner Fakültesine bağlı olarak bir de hayvan hastanesini kazandırmış olduk. Hayvan Hastanemiz 5 bin 500 metrekare, 2 farklı alandan oluşuyor. Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan alanı var. Aynı zamanda hayvan hastanemizde 5 adet derslik var. Bu dersliklerin bir kısmında hayvan tedavilerini direkt olarak sınıfa getirip uygulamalı olarak anlatma imkanı var. 2 ameliyathanesi var, laboratuvarı var, hayvanlarla ilgili neredeyse bütün birimleri var. 5 bin 500 metrekarelik alan hakikaten büyük bir alan. Bölgede de benim bildiğim kadarıyla bu çapta bir hayvan hastanesi yok. Aynı zamanda öyle bir dizayn ettik ki, Allah muhafaza herhangi bir afet durumunda insanları tedavi imkanları doğabilir. O yüzden çok önemsiyoruz. Burada birçok hayvan tedavi ediliyor" dedi.

Sadece il merkezine değil, ilçelerden ve köylerden de çokça hayvan akışının olduğunu vurgulayan Rektör Çapak, "Binlerce hayvan bugüne kadar orada tedavi edildi. Bunun biz Bingöl'ümüze ve bölgemize büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz çünkü insan sağlığını önemsediğimiz kadar hayvan sağlığını da canlı sağlığını da önemsememiz gerekiyor. Ben hayvan hastanemizin uzman arkadaşlarımızla hem Bingöl'e hem de bölgeye çok iyi hizmetler verdiğini biliyorum. Zaman zaman da hem misafirlerimizi gezdirmek hem de oradaki arkadaşlarımızın faaliyetlerini takip etmek için ziyaret ediyoruz" diye konuştu.