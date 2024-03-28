Bingöl Üniversitesi Rektörü: Üniversitemiz kendi emsalleri arasında bir numara

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak: "Bütün olarak bakıldığında üniversitemiz kendi emsalleri arasında bir numara"
"Türkiye'de bal alanında ilk Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi alan bal bizimki olacak"
"Tıp Fakültesinin olmadığı 102 üniversite arasında 15'inci sıradayız"
"Üniversite fiziki anlamda 110 hektar iken hali hazırda 324 hektara çıkarıldı"
BİNGÖL - 'Gelişimde Lider Üniversite' sloganıyla hareket ettiklerini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Bütün olarak bakıldığında üniversitenin geldiği nokta, kendi emsalleri arasında bir numara. Hem fiziki olarak hem de nitelik olarak, nicelik olarak bu böyle. Fiziki anlamda 110 hektar iken halihazırda 324 hektara çıkarıldı. Türkiye'de bal alanında ilk Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi alan bal bizimki olacak" dedi.
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitenin çalışmaları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 2016 yılında göreve geldiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Çapak, 2016-2024 yılları arasında 39 ön lisans, 15 lisans, 52 lisansüstü yeni programın açıldığını, Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin yakın zamanda açılacağını, Kıraat İlmi Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi ile Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, hayvan hastanesi, çok amaçlı kütüphane gibi birçok eğitim binasının üniversite bünyesine kazandırıldığını söyledi.
"Türkiye'de ilk sayılan enstitüler var bizde"
Tabela üniversitesi diyenleri kampüse davet eden Rektör Prof. Dr. Çapak, "Bingöl Üniversitesi, 2007'de kurulmuş aslında oldukça genç olduğu düşünülen bir üniversite. Biz 2016'da göreve başladık, 2016 yılından bu yana da aslında azımsanamayacak çok önemli mesafeler kat ettik. Bazıları sonradan kurulan üniversitelerin tabela üniversitesi olduğunu ifade ediyorlar, böyle düşünenleri kendi üniversitemize davet ediyoruz. Üniversitemizin 10 fakültesi var, bu fakültelerin doluluk oranı çok iyi. Yine meslek yüksekokullarımız var 5 meslek yüksekokulunun doluluk oranı yüzde yüz. 21 tane araştırma merkezimiz var, AR-GE alanında çok güzel çalışmalar yapıyorlar, bölgesel kalkınma alanında çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'de ilk sayılan enstitüler var bizde" diye konuştu.
"Kendi emsalleri arasında bir numara"
Türkiye'deki ilk 5 yeşil üniversite arasında yer aldıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Çapak, üniversitenin 2016 yılından sonra hektar olarak 110'dan 324'e çıkarıldığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Çapak, "Bütün olarak bakıldığında üniversitenin geldiği nokta, kendi emsalleri arasında bir numara. Hem fiziki olarak hem de nitelik olarak, nicelik olarak bu böyle. Fiziki anlamda 110 hektar iken hali hazırda 324 hektara çıkarıldı. Üniversitemizin bitişiğinde bulunan ormanlık alanı üniversiteye tahsis etmiş olduk. Bu alanda hem diş hastanesi ve fakültesi, hayvan hastanesi, ilahiyat fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi ve bölgesel kalkınma ürünlerinin bir neticesi olan, pilot üniversite olmanın bir neticesi olan bir tanıtım ofisi ve satış ortamı oluşturmuş olduk. Türkiye'deki ilk 5 yeşil üniversiteden birisiyiz. Dolasıyla fiziki olarak hakikaten çok güzel bir kampüs. Üniversitenin hemen hemen bütün alanları oluşmuş ve şehrinde girişinde" şeklinde konuştu.
"Türkiye'de bal alanında ilk Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi alan bal bizimki olacak"
Arı ve arı ürünlerinde çok güzel çalışmaların yapıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çapak, "Arı, arı ürünlerinde de hakikaten güzel çalışmalar yapıldı. Coğrafi işaret belgesi alındı, 40 yakında, bölgede 108 farklı noktada 3 yıl boyunca arı kovanları kondu. Buralardan hem bal numuneleri, bal flora numuneleri alındı ve buradan hareketle de bütün Bingöl coğrafyasının coğrafi işaret belgesi alınmış oldu. Tabi ki süreç burada bitmedi. Çok güzel çalışmalar olduğu için Türk Patent vesilesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına durum arz edildi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden de Avrupa Birliğine intikal etti ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret süreci başlamış oldu. Çok yakın zamanda Avrupa Birliği resmi gazetesinde de yayımlandı. İnşallah yakın zamanda Türkiye'de bal alanında ilk Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi alan bal bizimki olacak" dedi.
42 ülkeden bin civarında yabancı öğrenci var
Üniversite sıralamalarına bakıldığında genç bir üniversite için yer alınan sıralamaların çok iyi olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Çapak, "Daha yakın zamanda kişi başına düşen yayın sıralamalarında 6'ıncı sırada yer aldık. Bu son sıralamalara baktığımızda tıp fakültesinin olmadığı 102 üniversite arasında 15'inci sıradayız. 208 devlet üniversiteleri arasında 50 ila 60 sıra aralarındayız. Dolasıyla üniversite sıralamalarında da hamdolsun çok iyi noktalardayız" diye konuştu.
Yabancı öğrencilerin de Bingöl'de eğitim gördüğünü aktaran Rektör Prof. Dr. Çapak, "Yabancı öğrencimiz de var. Yabancı öğrencilerimizle ilgili de bir kota uyguluyoruz. Aynı ülkeden çok fazla öğrenci almıyoruz, 42 farklı ülkeden bine yakın öğrencimiz var. Bunu da en fazla bin 500 civarına çıkarmayı düşünüyoruz. Dolasıyla öğrencilerimizin yüzde 10'u kadar da başka ülkelerden gelen öğrencilerimiz olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Diş fakültesi ve hastanesi bölgeye hitap edecek, aynı anda 102 kişi tedavi görebilecek"
Yakın zamanda açılması planlanan diş hekimliği fakültesi ve hastanesinin hem Bingöl'e hem de bölgeye hitap edeceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çapak, aynı anda 102 kişinin tedavi görebileceğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Çapak, "Bizim dönemde 100 lojman yapıldı, 250 civarında lojmanımız var. Akademik personel çok daha rahat istifade edebiliyor ve bu aynı zamanda akademik personelin Bingöl'de durmasını da sağlıyor. İlahiyat fakültesi, kütüphane binası, spor bilimleri fakültesi, 2 katlı hangar, hayvan hastanesi gibi birçok yapı yapıldı bu süreç içerisinde. Diş hastanesi 15 bin metrekare. Aynı anda 102 kişinin tedavi görebileceği bir bina o da birkaç ay içinde bitmiş olacak. Üniversitenin ihtiyaçları büyük oranda giderildi, fiziki altyapısı tamamlandı, akademik personeli yeterli hale geldi" diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Çapak, "Kalite süreçleri üzerinde durulan bir üniversite sürecimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte kalite süreçlerini çok daha iyi işleyerek, kaliteyle var olmaya çalışacağız. Fizik tedavi fakültesi kuruldu, ben Bingöl'ün bir kazancı olarak düşünüyorum. İlk öğrencilerimizi aldık. İnşallah fizik tedavi hastanemizin kurulmasıyla birlikte hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize çok daha fazla hizmet vermiş olacağız" dedi.
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