Bingöl Valiliği'nden Kılçadır Açıklaması - Son Dakika
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Bingöl Valiliği'nden Kılçadır Açıklaması

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Bingöl Valiliği, Kılçadır köyündeki arazi devri iddialarını yalanladı, yalnızca imar planı çalışmaları yapılıyor.

Bingöl Valiliği, Kılçadır köyü sınırlarında bulunan yaklaşık 82 hektarlık alanın bir şirkete devredileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, Kılçadır köyü sınırlarındaki yaklaşık 82 hektarlık alanın Sütaş AŞ'ye devredileceğine ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kılçadır köyü sınırlarında bulunan, Hazine mülkiyetindeki 293 ada 1 parsel ile tescil harici alanları kapsayan yaklaşık 82 hektarlık sahada yem bitkileri yetiştiriciliği ve bitkisel üretim amacıyla 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları yürütülmektedir. Valiliğin bu süreçteki görevi 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yalnızca imar planlarının hazırlanması ve planlama sürecinin yürütülmesinden ibarettir. Bu çalışmalar, alanın herhangi bir kişi veya kuruluşa devredildiği ya da tahsis edildiği anlamına gelmemektedir. Söz konusu alanın önemli bir bölümü devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici arazilerden oluşmaktadır. İmar planlarının kesinleşmesini müteakip Hazine adına tescil, kiralama, irtifak hakkı tesisi veya tahsis gibi işlemler, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Milli Emlak Müdürlüğünün görev ve yetki alanındadır. Bu kapsamda, Bingöl İl Özel İdaresinin söz konusu Hazine taşınmazları üzerinde herhangi bir kişi veya kuruluşa tahsis, kiralama ya da devir işlemi tesis etme yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kamuoyunda yer alan bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

İmar planı çalışması kapsamında AFAD, DSİ, Karayolları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, BOTAŞ başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alındığı belirtilen açıklamada, imar planına engel herhangi bir durum bulunmadığının bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yürütülen süreç yalnızca imar planı hazırlanmasına ilişkindir. Alanın herhangi bir kişi veya şirkete devredilmesi ya da tahsis edilmesine yönelik kesinleşmiş herhangi bir işlem bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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