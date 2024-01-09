 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının önemini vurgulayan bir kutlama mesajı yayımladı. Usta, basının toplumun vicdanı ve sesi olduğunu belirterek, gazetecilerin tarafsızlık, doğruluk ve objektiflik ilkelerine uygun şekilde haber yapmaları gerektiğini ifade etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 17:02
Abone Ol

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Usta, mesajında, basın mensuplarının toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına son derece önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.

Basın emekçilerinin zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıklarla enerjilerini vatandaşın doğru haber alması için harcadığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Basın milletimizin vicdanı ve sesidir. Çünkü vatandaşın duygu ve düşüncesi, merakı, soruları, endişesi, sevinci ve coşkusu basın aracılığıyla kamusal alanda paylaşılır. Gazetecilik bilgi, birikim, araştırma, titizlik, hassasiyet işidir. Medya, farklı seslerin ifade imkanı bulduğu, çoğulculuğun düşünce ve kültür birikimine katkıda bulunduğu, tartışmaların medeni şekilde yürütüldüğü bir imkandır. Halkı ve kamuoyunu aydınlatma gibi ayrıcalıklı ve hassas bir görevi icra eden basın mensupları da yaptıkları haberlerde özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, objektif, ilkeli yayıncılık anlayışı içerisinde olmalı, vatandaşın anayasal hakkı olan zamanında, doğru ve eksizsiz bilgi almayı sağlamalıdırlar."

Usta, "Olaylara tarafsız bir şekilde bakabilen, hakikati her türlü ilişkinin üstünde ve biricik görebilen, bilgi ve belgeye dayanmadan yargıda bulunmayan, sadece ve sadece gerçek haberin peşinde olan basın mensuplarımızın toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesindeki fonksiyonlarını bir kez daha vurgulamak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek hayatı diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Valiliği, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi

Son Dakika
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:05:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement