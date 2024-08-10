Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, terörden temizlenen Kale Tepesi'nde güneşin doğuşunu izledi - Son Dakika
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, terörden temizlenen Kale Tepesi'nde güneşin doğuşunu izledi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, terörden temizlenen Kale Tepesi\'nde güneşin doğuşunu izledi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karlıova ilçesinde terörden temizlenerek güvenli hale getirilen 3 bin 250 rakımlı Kale Tepesi'nin zirvesinden güneşin doğuşunu izledi. Vali Usta, güvenlik kuvvetlerine teşekkür etti.

10.08.2024 13:11
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karlıova ilçesinde terörden temizlenerek güvenli hale getirilen 3 bin 250 rakımlı Kale Tepesi'nin zirvesinden güneşin doğuşunu izledi.

Vali Usta beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çapak ve kurum müdürleri ile Bingöl Dağları'nda bulunan Kale Tepesi'ne ulaşmak için gece saatlerinde yolculuk yaptı.

Araçlarla tepenin yamacına varan Vali Usta ve beraberindekiler, çok dik parkura sahip olan ve aracın gidişinin mümkün olmadığı Kale Tepesi'nin zirvesine yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşün ardından ulaşabildi.

Tepede bir süre katılımcılar, gökyüzünde oluşan kızıllığın ardından güneşin doğuşunu net bir şekilde izlemenin keyfini yaşadı.

Programın ardından tepede Türk bayrağı açıldı.

Vali Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Uzun yıllardır terörden dolayı bu programları yapamadıklarını dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"3 bin 250 rakımlı Kale Tepe'de Karlıova'da güneşin doğuşunu izledik. İnşallah önümüzdeki yıllarda terörden arındırılan bu bölgede güvenlik kuvvetlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin yaptığı çalışmalarla insanlarımız artık rahatlıkla gelip güneşin doğuşunu Karlıova'dan izleyebilecekler. Bu anlamda güvenlik kuvvetlerimize çok teşekkür ediyorum."

Güneşin doğuşunun bölgede en güzel 15 Temmuz-15 Ağustos arasında izlenebildiğini aktaran Usta, önümüzdeki yıllarda bütün vatandaşları güneşin doğuşunu izlemeye beklediklerini kaydetti.

Karlıova Kaymakamı Gilan da bölgede güvenli bir ortamın sağlandığını belirterek, "Karlıova ile özdeşleşmiş olan güneşin doğuşunu ilk kez burada izleyerek tecrübe ettik. Daha önce bu coğrafyada terörle mücadele ediliyordu. Şimdi güvenlik güçlerimizin marifetiyle çok şükür gönül rahatlığıyla buraya gelip güneşin doğuşu izleyebildik. Vatandaşlarımıza da güvenli bir ortam sağladığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, terörden temizlenen Kale Tepesi'nde güneşin doğuşunu izledi - Son Dakika

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