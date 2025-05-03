Bingöl Valisi Gazze için Kurban Bağışı Yaptı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TDV'nin vekaletle kurban kesim kampanyasına katıldığını belirtti.

Usta, "Kurbanımı Filistinli kardeşlerimize bağışladım. Makbuzumu İl Müftümüz ve TDV Şube Başkanımız Orhan İmamoğlu'ndan teslim aldım. Mevlam kurbanlarımızı kabul eylesin. Siz de destek olun, bir kurbanla umut olun." ifadelerini kullandı.