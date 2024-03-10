Bingöl ve Elazığ\'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Türkiye Dağcılık Federasyonuna Bağlı Kadın Dağcılar Ağrı Dağı'na Zirve Tırmanışı Yaptı

Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. 12 kadın dağcı, olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 4900 rakıma ulaştı. Zirveden inişi sorunsuz gerçekleştiren dağcılar, kadınlar gününü kutladı.