Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 175 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 23, ilçelerden Adaklı'da 23, Genç'te 49, Karlıova'da 38, Kiğı'da 13, Solhan'da 13, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapılıyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Karlıova'da ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda biriken kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

Siirt

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan kar yağışı Şirvan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

İlçeye bağlı Elmadalı ve Kesmetaş köylerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.