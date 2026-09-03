Bingöl Yedisu\'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 ölü 4 yaralı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mesut Zorer idaresindeki 34 KR 4902 plakalı otomobil, Yedisu- Erzincan kara yolunun Giyimli mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi ve kayalığa çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Duliye Zorer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi??????? ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.