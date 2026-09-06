Bingöl'de şiddetli rüzgar: 12 çatı uçtu, 3 ağaç devrildi
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Bingöl'de şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Bingöl'de şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte zaman zaman şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.
Çevreye savrulan çatı parçalarıyla devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.
Bingöl Belediyesi 153 Çözüm Merkezi ile itfaiye ekiplerine 12 binanın çatısının uçtuğu ve 3 ağacın devrildiği yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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