Bingöllü Kuzenler Ameliyatsız Kalp Kapağı Değiştirdi - Son Dakika
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Bingöllü Kuzenler Ameliyatsız Kalp Kapağı Değiştirdi

Bingöllü Kuzenler Ameliyatsız Kalp Kapağı Değiştirdi

Bingöllü kuzenler, kalp kapağında darlık şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra aynı gün ameliyatsız kapalı yöntemle kalp kapağının değiştirilmesi sayesinde sağlıklarına kavuştu. İşlemi gerçekleştiren doktor, hastaların durumunun iyi olduğunu ve şikayetlerinin gerilediğini belirtti.

09.09.2024 11:16
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Kalp kapağında darlık şikayetiyle hastaneye başvuran Bingöllü kuzenler, aynı gün ameliyatsız kapalı yöntemle kalp kapağının değiştirilmesi sayesinde sağlığına kavuştu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 11 çocuk annesi 79 yaşındaki Hübriye Başarılı ile aynı şehrin Çavuşlar köyünde ikamet eden kuzeni, 9 çocuk annesi 73 yaşındaki Sariye Kınsün, 4 gün önce ciddi nefes darlığı şikayetiyle birbirlerinden habersiz Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Ceyhun'a başvurdu.

Tetkikler sonucu, Başarılı ve amca kızı Kınsün'ün kalp kapağında ileri derece daralma tespit edildi. Hastalara ileri yaş ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle açık cerrahi yerine, kapalı olan anjiografik yöntemle yapılan Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) tedavisi planlandı.

Ceyhun ve ekibince aynı gün işleme alınan kuzenlere, anjiyografi eşliğinde kapalı yöntemle yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucunda kalp kapakları başarıyla yerleştirildi.

İşlem sonrası aynı servis odasına alınan ve şikayetlerinden kurtulan kuzenler, rahat nefese kavuşarak aynı gün taburcu edildi.

"İşlemi başarılı gerçekleştirdik"

Ceyhun, AA muhabirine, aort damarının kapak yapısının ileri yaşlarda çeşitli sebeplerle deforme olduğunu, kapağın daralması ile hastalarda nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikayetlerin görüldüğünü söyledi.

Hastalara önceden dış merkezden kalp kapağında darlık teşhisi konulduğunu anlatan Ceyhun, "Kuzen olan iki hastanın kalp kapaklarında ileri derece darlık tespit ettik. Bu durumlarda açık kalp cerrahi düşünülmekte fakat ileri yaş ve eşlik eden kronik rahatsızlıkları nedeniyle konsey kararı sonucu hastalara, ameliyatsız anjiografi eşliğinde yani tamamen kapalı olarak kalp kapağı değişim yöntemi TAVI yapıldı." dedi.

Ceyhun, aynı gün anjiografi eşliğinde operasyona aldıkları hastalara uygun ölçüde kapak taktıklarını belirtti.

Operasyonda sorun yaşanmadığını vurgulayan Ceyhun, "İşlemin üzerinden 4 gün geçti, hastaların durumu gayet iyi. Daha önce tanı alan hastalar işlemin riski sebebiyle operasyondan uzak duruyordu fakat son dönemlerde artan nefes darlığı sebebiyle bu işlemi yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Ceyhun, yılda 15-20 kez yaptıkları kapalı aort kapağı yerleştirme yöntemini, geçici kalp pili eşliğinde, kalbi hızlı çalıştırıp kasılma gücünü de azaltarak kapağın orada daha stabil kalmasını sağlayarak gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Bu işlem genelde yaşlı hastalara yapıldığı için eşlik eden birçok riskleri olabiliyor ama şükür hastalarımızda literatürde yer alan komplikasyonlardan birini yaşamadık, işlemi başarılı gerçekleştirdik. Hastaları akraba olması dolayısıyla aynı gün ameliyata aldık, her hastaya 1,5 saat işlem oldu. Hastaların mevcut şikayetleri geriledi." diyen Ceyhun, kapakların ömrünün 10-15 yıl olduğunu, bu tarz vakaların zamanında tedavi edilmezlerse kalp yetmezliği gelişmesi nedeniyle vefatla sonuçlanabileceğini aktardı.

"Annemi gezdirdim nefes alması çok iyi, durumu süper"

Hübriye Başarılı'nın kızı Suzan Özlem de annesinin yürürken, konuşurken bile nefes almakta zorlandığını belirterek, "Annemi gezdirdim nefes alması çok iyi, durumu süper. Allah doktorlarımızdan bin kere razı olsun, çok mutluyuz. Annem ile kuzeni tesadüfen aynı anda hastaneye gelmiş, aynı anda ameliyat olup yoğun bakıma girdi ve aynı gün taburcu edildiler." ifadelerini kullandı.

Tiroit hastası ve kronik böbrek yetmezliği bulunan Sariye Kınsün'ün kızı Gülseren Karaman da tavsiye üzerine Doç. Dr. Ceyhun'a getirdikleri annesinin sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, "Annem yürüyemiyor, nefes alamıyordu, konuşurken zorluk çekiyordu. Çok şükür burada sağlığına kavuştu. Hübriye teyze annemin kuzeni, onun da hastalığı aynı olunca tesadüfen burada buluştuk. Şifayı burada buldular." şeklinde konuştu.

Kalp kapağı değişen kuzenler ise Doç. Dr. Ceyhun ve ekibine teşekkür ederek, sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını anlattı.

Kaynak: AA

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