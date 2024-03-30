Binlerce İsrail sazanı Karadeniz kıyılarına vurdu
SAMSUN - Samsun'da tatlı sulardan gelen binlerce İsrail sazanı Karadeniz'in tuzlu suyuna karışması sonucu şok geçirerek telef oldu ve kıyılara vurdu.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan lagün göllerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu, göllerin Karadeniz ile bağlantılı olan kanalları açıldı. Kanalların açılmasıyla, göllerde yaşayan ve Türkiye için kabus olan, diğer balık türlerinin üremesini engelleyen binlerce İsrail sazanı Karadeniz'e döküldü. Tuzlu suya karışan istilacı balıklar telef oldu. Kıyıya vuran ölü İsrail sazanlarından bazıları martı ve kedilere yem oldu.
Bölge sakinlerinden Emrullah Yılmaz, "Sabahları spor yaparken burada martı birikmesini gördük. Merak ettim ve baktım yer balık dolu. Daha önce görmemiştim. İlk defa görüyorum" dedi.
"İsrail sazanı olduğunu görünce rahatladık"
Vatandaş Olgun Aydoğan, "Kıyıda çok fazla balık yoğunluğu var. Ölen balıkları gördük. Korktuk ve tereddüt ettik. Baktığımızda İsrail sazanı olduğunu gördük ve rahatladık. Bunlar istilacı bir tür. Tabii, bu balıklar tuzlu suda yaşayamadıkları için onların zamanla kıyıya vurarak öldüğünü gördük" diye konuştu.
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