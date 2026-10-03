BİNTSO seçimini Kadir Çintay kazandı, 10 meslek grubunun 9'unda en çok oyu aldı - Son Dakika
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BİNTSO seçimini Kadir Çintay kazandı, 10 meslek grubunun 9'unda en çok oyu aldı

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BİNTSO seçimini Kadir Çintay kazandı, 10 meslek grubunun 9\'unda en çok oyu aldı
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BİNTSO başkanlık seçimini mevcut başkan Kadir Çintay kazandı; 10 meslek grubunda geçerli sayılan 1712 oyun ardından 9 grupta en çok oyu alan Çintay yeniden başkan oldu. Çintay, 1989'dan bu yana ilk kez yüzde 90 oranında 9 grubu alan yönetim olacaklarını söyledi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kadir Çintay yeniden seçildi.

BİNTSO binasında yapılan ve 10 meslek grubunda 1712 oyun geçerli sayıldığı seçimde, mevcut başkan Kadir Çintay, Mahmut Ayas, Kürşat Karahan, Mesut Günaydın ve Saim Yayan'ın listeleri yarıştı.

Seçimde, 10 meslek grubunun 9'unda en çok oyu alan Çintay, yeniden başkan seçildi.

Çintay, seçim sonrası BİNTSO Dr. Cevdet Yılmaz Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, seçimin hiçbir sorun çıkmadan sağduyulu bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Bu seçimin görevdeki 4 yıllık karnesinin sonucu olduğunu ifade eden Çintay, şöyle konuştu:

"İlk günden 'Az konuşacağız, çok iş yapacağız.' dedik. Biz de 4 yıl boyunca önümüzde ne iş varsa çözdük. Gittiğimiz bütün ülkelerde şehrimizin başını dik tuttuk. Bugün de şehrimiz bize, evlatlarına sahip çıkarak başımızı dik tuttu. Allah razı olsun bu şehirden. Altını özellikle çiziyorum. Odamız, 1989'dan bu yana ilk defa tarihi rekorla, yüzde 90 oranında bütün 9 grubu alan yönetim olacağız. Bu da bizim işimizin ileriki günlerde ne kadar zor olduğunun kanıtıdır. İnşallah geçen 4 yılda gösterdiğimiz emeğin, performansın bu önümüzdeki 4 yılda inşallah en az 3 katını daha buradan sergileyeceğiz. Siz de şahit olacaksınız. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bu seçimi bütün şehir kazanmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak: AA
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