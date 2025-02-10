BIOFACH 2025: Organik Gıda Fuarı Almanya'da - Son Dakika
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BIOFACH 2025: Organik Gıda Fuarı Almanya'da

Nürnberg'de 11-14 Şubat 2025'te gerçekleşecek BIOFACH, organik gıda sektörünü bir araya getiriyor.

10.02.2025 18:30
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Organik gıda ve doğal kozmetik sektörünün en büyük uluslararası buluşma noktalarından biri olan BIOFACH 2025, 11-14 Şubat tarihlerinde arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde gerçekleştirilecek. Sektör profesyonellerini bir araya getirecek dev organizasyon, sürdürülebilirlik ve yenilik ekseninde en son gelişmeleri sunmaya hazırlanıyor.

BIOFACH 2025, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) üyesi firmaların ve münferit olarak katılan çok sayıda Türk firmasının da yer alacağı bir etkinlik olacak. 1990'dan bu yana düzenlenen BIOFACH, her yıl binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayarak organik gıda sektörünün önemli etkinliklerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Yerel, ulusal ve uluslararası çapta çok sayıda firmanın ürün ve hizmetlerini tanıtacağı fuarda, en yeni trendler ve geniş ürün yelpazesi ziyaretçilere sunulacak.

BIOFACH, sadece bir ticaret fuarı olmanın ötesinde, fikirlerin ve ilhamın buluştuğu bir platform olarak da dikkat çekiyor. Katılımcılar, organik dünyada yeni iş bağlantıları kurma, doğaya dost ürünleri deneyimleme ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma fırsatı yakalayacaklar.

BIOFACH 2025 kapsamında gerçekleşecek kongrede, organik gıda sektörünün geleceğine dair önemli tartışmalar yapılacak. Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerde başarıyla uygulanan kamu yemek hizmetleri projeleri tanıtılacak. Yapay zeka destekli pazar analizlerinin sektöre etkileri ele alınacak, organik ürünlerin perakende piyasasındaki yeri ve geleceği konusunda uzman görüşleri paylaşılacak.

2024 yılında fuara 94 ülkeden toplam 2 bin 560 firma katılmış ve 128 ülkeden 34 bin 626 ziyaretçi gelmişti. BIOFACH 2025 Fuarı'na da yaklaşık aynı sayıda ülkenin katılması ve çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Nürnberg, İhracat, Almanya, Ekonomi, Güncel, Turizm, Tarım, Son Dakika

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