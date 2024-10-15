Bipolar Hastası Polisi Satırla Tehdit Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bipolar Hastası Polisi Satırla Tehdit Etti

İzmir'de bipolar bozukluğu olan C.K., polisleri satırla tehdit etti, etkisiz hale getirildi.

15.10.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1)POLİSLERİ SATIRLA TEHDİT EDEN BİPOLAR HASTASI, ETKİSİZ HALE GETİRİLİP HASTANEYE KALDIRILDI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bipolar bozukluğu bulunan C.K. (34), kendisini tedavi için hastaneye götürmeye gelen polis ekiplerini satırla tehdit etti. C.K.'nin elindeki satırı alıp etkisiz hale getiren polis memuru Volkan Baçtaş, çıkan arbedede darp sonucu kolundan yaralandı.

Olay, 9 Ekim'de saat 12.30 sıralarında, Bornova ilçesinde meydana geldi. Mahkeme kararıyla vesayet altına alınan bipolar bozukluk hastası C.K., zorunlu tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmek istendi. C.K., kendisini hastaneye götürmeye gelen polis ekiplerini elindeki satırla tehdit etti. Bu sırada polis memuru Volkan Baçtaş, C.K.'nin anlık dalgınlığından yararlanıp üzerine hamle yaparak elindeki satırı almak istedi. Polis memuru Baçtaş, bu sırada koluna aldığı darbeyle yaralandı. C.K., güçlükle etkisiz hale getirilip, elindeki satır alındı, daha sonra da tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Darp sonucu yaralanan polis memuru Volkan Baçtaş'a da aynı hastanede ayakta müdahale edildi. Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bornova, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İzmir, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bipolar Hastası Polisi Satırla Tehdit Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
20:34 Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanlığını yapmış Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapmış
20:00 Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti “Küllerini yedim“ Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti "Küllerini yedim"
19:38 Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı
19:07 Mauro Icardi’nin menajerinden Galatasaray’ı tedirgin edecek açıklama Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 14:38:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bipolar Hastası Polisi Satırla Tehdit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.