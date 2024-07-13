Birecik'te 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52), ekiplerce yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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