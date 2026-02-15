Birecik'te 277 Kelaynak Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Birecik'te 277 Kelaynak Doğaya Bırakıldı

Birecik\'te 277 Kelaynak Doğaya Bırakıldı
15.02.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki istasyondan koruma altındaki 277 kelaynak doğaya salındı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan bereketin sembolü 277 kelaynak, üreme dönemi için doğaya bırakıldı.

Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında 1977 yılında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan kelaynaklar, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla nehir kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle tekrar ağustos ayında kafese alınıyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kelaynakların neslini korumak için büyük özen gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bereketin sembolü olan 277 kelaynak kuşun bulunduğu kafesi açıp onları doğaya bıraktık. Kelaynaklar dünyada Fas ve Türkiye'de bulunuyor. Kelaynak, Birecik'in markası olan bir hayvan türü ve nesli tükendiği için koruma altında. Geçen yıl uğurladığımız 45 kuşumuzun 17'si göç etti, geri kalanları buradaki ortamı tercih edip göç etmeye yönelmedi. Bugün 277 kuşumuzu kafesten alıp yuvalarına nakledeceğiz. Yuvalarında artık yavaş yavaş üreme mevsimine doğru yönelen bir süreç onları bekliyor olacak. Kelaynaklar Birecik için bir değer."

Yapılan konuşmaların ardından kafeste tutulan kelaynaklar Vali Şıldak tarafından kafes kilitleri açılarak yan taraftaki doğal alana bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birecik'te 277 Kelaynak Doğaya Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:31:12. #7.13#
SON DAKİKA: Birecik'te 277 Kelaynak Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.