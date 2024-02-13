Birecik'te çöken binanın enkazında cansız bedene ulaşıldı - Son Dakika
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Birecik'te çöken binanın enkazında cansız bedene ulaşıldı

Birecik\'te çöken binanın enkazında cansız bedene ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöken metruk binanın enkazı altında kalan Bülent Aslanparçası'nın (33), ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz'ün de takip ettiği çalışmalar sonunda ulaşılan Aslanparçası'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

13.02.2024 22:53  Güncelleme: 22:55
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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöken metruk binanın enkazı altında kalan Bülent Aslanparçası'nın (33), ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz'ün de takip ettiği çalışmalar sonunda ulaşılan Aslanparçası'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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