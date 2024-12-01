Birecik'te Düğünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte düğün ve benzeri buluşmalarda sorumsuzca silahla havaya ateş açılmasına göz yummayacaklarını bildirdi.

Hayati tehlike oluşturan bu suçu işleyenleri bularak yasal işlem yapıldığını ifade eden Şıldak, jandarma ekiplerince Birecik ilçesinin Böğürtlen Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslerde arama yapıldığını belirtti.

Ekiplerce yapılan aramalarda 2 şüpheliden birinin yakalandığını ve ruhsatsız 2 tabancaya el konulduğunu aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Failler hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, ayrıca idari para cezası uygulanmıştır. Ateşli silahların, başkalarının güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullanılması suçtur. Güvenlik birimlerimiz toplumsal hayatı tehdit eden bu sorumsuz davranışlara karşı işlem yapmaya ve sorumluları adalete teslim etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.