Birecik'te Kamyonet Kazası: 3 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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Birecik'te Kamyonet Kazası: 3 Ölü, 22 Yaralı

Birecik\'te Kamyonet Kazası: 3 Ölü, 22 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen bir kamyonetin köprüden uçarak üç kişinin hayatını kaybetmesine, 22 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza sonrası yeni güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

03.02.2025 16:18  Güncelleme: 16:19
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen kamyonetin, yoldaki araçlara çarpıp, önünde sürüklediği otomobille köprüden uçtuğu kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Birecik Köprüsü'nde meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen ve sürücüsü öğrenilemeyen 63 EE 815 plakalı kamyonet, yaklaşık bir kilometrelik mesafede bazı araçlara çarpıp önüne aldığı 34 BFG 356 plakalı otomobille birlikte köprüden 15 Temmuz Caddesi'ne uçtu. Kazada, Ahmet Casım, Müslüm Çakmak ve Ceylan Cilolu hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'i taburcu edilirken, 14 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Nizip ve Bozova ilçelerinde toprağa verildi.

Bu arada kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Birecik Devlet Hastanesi kavşağından ilçe merkezine doğru hızlı ilerleyen kamyonetin önündeki otomobile çarptıktan sonra tekrar yoluna devam ettiği görülüyor. Kazanın ardından ters dönen otomobildeki kişilerin yardımına çevredekiler koşarken, Birecik Köprüsü'ne ulaşan kamyonetin önündeki otomobille demir bariyerlerden yola uçuyor.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Birecik'te Kamyonet Kazası: 3 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika

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