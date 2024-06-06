Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da kamyonete çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.P'nin kullandığı otomobil, yol kenarında duran bir kamyonete çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mahmut Özçıkan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Özçıkan'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

06.06.2024 21:23
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki kişi yaşamını yitirdi.

A.P'nin kullandığı 27 U 7177 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında yol kenarında duran 06 CPD 928 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Özçıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Özçıkan'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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