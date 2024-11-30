Birecik\'te Lise Öğrencileri Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde liseli 2 grup arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 2 öğrenci, yaralandı. Silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, dün öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda meydana geldi. Okul çıkışında parkta bir araya gelen lise öğrencileri başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.