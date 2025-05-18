Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet Yaşar A'nın (36) kullandığı 63 ABJ 432 plakalı minibüs ile Veysi Y. (69) idaresindeki 27 ALT 202 plakalı hafif ticari araç, Çoğan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Birecik'te Minibüs ve Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?