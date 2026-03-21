Birecik'te Zincirleme Kaza: 11 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep otobanının kırsal Günışığı Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
