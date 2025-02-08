BirGün Gazetesi Yayın Kordinatörü İbrahim Varlı, Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı.
BirGün Gazetesi Yayın Kordinatörü İbrahim Varlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BirGün Gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in gözaltına alındığını belirti.
Varlı paylaşımında, "Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltı kararlarına tepki gösterdi. Özel, ""Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınması, görülmemiş bir rezalettir. Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › BirGün Gazetesi yöneticileri için gözaltı kararı - Son Dakika
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