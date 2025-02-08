BirGün Gazetesi yöneticileri için gözaltı kararı - Son Dakika
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BirGün Gazetesi yöneticileri için gözaltı kararı

BirGün Gazetesi yöneticileri için gözaltı kararı

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in gözaltına alındığını duyurdu.

08.02.2025 23:52
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BirGün Gazetesi Yayın Kordinatörü İbrahim Varlı, Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı.

BirGün Gazetesi Yayın Kordinatörü İbrahim Varlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BirGün Gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in gözaltına alındığını belirti.

BİRGÜN YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Varlı paylaşımında, "Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltı kararlarına tepki gösterdi. Özel, ""Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınması, görülmemiş bir rezalettir. Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Uğur Koç, 3-sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BirGün Gazetesi yöneticileri için gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ferruh Şekerci:
    Basın özgürlüğünü yanlış yorumlayan gazeteciler için gereği tabiki yapılmalı 267 235 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    milleti susdurdular,sıra muhalefet ve gazetecilerde..iyi yerlere gitmiyor 308 121 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Terör yuvası 204 181 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    CHP nerde terörist var hemen gidip destek oluyor 130 190 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    ilginç. bazı siyasi partiler meydana çıkmadı.herhalde duymadılar.yoksa koşa koşa beyanat verirlerdi. 124 135 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    biraz da bunlara basın... 101 123 Yanıtla
  • barış özcan:
    Geç bile kalındı, plk destekçisi ve asker düşmanı gazete için. 92 42 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan:
    Hızla Kuzey Kore oluyoruz 55 77 Yanıtla
  • Önder null:
    abdülde böyle yapardi sonu ayni oldu 24 65 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    büyük bir sıçışı gizlemek için bütün tedbiri alıyorlar. oyun zannedilenden büyük olabilir. senaryo bu kadar mı benzer birbirine. 38 49 Yanıtla
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