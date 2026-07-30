BirGün’ün figüran haberi nedeniyle ifade veren gazeteci Timur Soykan: “Doğru haber nedeniyle ifade vermek trajikomik” - Son Dakika
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BirGün’ün figüran haberi nedeniyle ifade veren gazeteci Timur Soykan: “Doğru haber nedeniyle ifade vermek trajikomik”

BirGün’ün figüran haberi nedeniyle ifade veren gazeteci Timur Soykan: “Doğru haber nedeniyle ifade vermek trajikomik”
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CHP'nin üye katılım törenine figüran taşındığı yönündeki haberlere ilişkin ifadeye çağırılan gazeteci Timur Soykan, "Tamamen doğru bir haber nedeniyle gazetecilerin ifade vermek zorunda kalması gerçekten trajikomik bir durum" dedi.

(İSTANBUL) CHP'nin üye katılım törenine figüran taşındığı yönündeki haberlere ilişkin ifadeye çağırılan gazeteci Timur Soykan, "Tamamen doğru bir haber nedeniyle gazetecilerin ifade vermek zorunda kalması gerçekten trajikomik bir durum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 25 Temmuz Cumartesi günü Sarıyer'de düzenlenen üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla 950 lira karşılığında "figüran kişiler" taşındığı bilgisi haberleştirilmişti. Konuya ilişkin haber yapan medya kurumlarına yönelik CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, suç duyurusunda bulunmuştu. BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik, internet sitesi koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç ile Sözcü TV muhabiri Nedim Bayhan, dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Bugün ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan gazeteci Timur Soykan, İstanbul Adliyesi'ne geldi. İfadesinin ardından gazetecilere konuşan Soykan, şunları söyledi:

"HABERİN TAMAMEN DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

"Gürsel Tekin'le ilgili bir paylaşım soruldu. Gürsel Tekin'in figüran skandalından sonra biliyorsunuz, BirGün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik, koordinatörleri Uğur Koç ve arkadaşımız Berkan Gültekin hakkında ifade vermelerine karar verilmişti.

Burada da bizi 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'iftira' ve 'yalan haber' gibi suçlamalarla hedef aldılar. Ancak bugün gelinen noktada haberin tamamen doğru olduğu ortaya çıktı. Haber bütün tanıklar tarafından doğrulandı. Tamamen doğru bir haber nedeniyle Türkiye'de gazeteciler ifade vermek zorunda kalabiliyor. Ben de ifade verdim. Sanırım Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da ifadeye çağrıldı.

Gürsel Tekin ise bu skandalın yalan olduğunu, kendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Hatta gazeteciyi çok çirkin ifadelerle suçlamış, burada da suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak sonuçta kendisinin yalan söylediği, 'iftira' ve 'kumpas' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Aslında tamamen doğru bir haber nedeniyle gazetecilerin ifade vermek zorunda kalması gerçekten trajikomik bir durum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Timur Soykan, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BirGün’ün figüran haberi nedeniyle ifade veren gazeteci Timur Soykan: “Doğru haber nedeniyle ifade vermek trajikomik” - Son Dakika

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SON DAKİKA: BirGün’ün figüran haberi nedeniyle ifade veren gazeteci Timur Soykan: “Doğru haber nedeniyle ifade vermek trajikomik” - Son Dakika
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