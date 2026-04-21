Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

21.04.2026 10:18
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu. Suden, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak, "Duruşumdan ödün vermeyeceğim" dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları Türkiye genelinde büyük üzüntü yarattı. Kahramanmaraş’ta bir öğretmen ile öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırının ardından çok sayıda ünlü isim sosyal medya üzerinden taziye ve tepki mesajları paylaştı. Süreçte kamuoyunun odağı, sessiz kalan isimlere ve yapılan paylaşımlara yöneldi.

BİRİCİK SUDEN’İN YANITI TEPKİ ÇEKTİ

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in “Neden bu olay hakkında paylaşım yapmıyorsun?” sorusuna verdiği yanıt tartışma yarattı. Suden’in bu soruya verdiği “Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum” yanıtı kısa sürede geniş kitlelerin tepkisini çekti.

"DURUŞUMDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİM"

Eleştirilerin ardından açıklama yapan Suden, sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade etti. Paylaşımının dijital ortamda çarpıtıldığını belirten Suden, sosyal medya üzerinden duyarlılık gösterisinin eleştirildiğini vurguladı.

Suden, açıklamasında acılar üzerinden “rant devşirildiğini” savunduğunu dile getirirken, kendisine yöneltilen paylaşım baskılarına toplu bir yanıt verdiğini ifade etti. Üslubunun yanlış anlaşılmaya açık olduğunu kabul eden Suden, buna rağmen düşüncelerinden geri adım atmayacağını belirtti.

Suden, bu tür trajedilerin çözümünün sosyal medya tepkilerinde değil, akıl ve bilimde aranması gerektiğini savundu. Eleştirilere rağmen duruşunu koruyacağını belirten Suden, üretmeye ve yaşam tarzını takipçileriyle paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır.

Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim"

