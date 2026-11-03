Birleşik Kamu-İş, hükümete ücretlerdeki erimenin derhal telafi edilmesini istedi - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş, hükümete ücretlerdeki erimenin derhal telafi edilmesini istedi

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Birleşik Kamu-İş, hükümete ücretlerdeki erimenin derhal telafi edilmesini istedi
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, hükümetin 'enflasyon düşüyor' söylemini eleştirip ücretlerdeki erimenin derhal telafisini istedi. Açıklamada yıllık enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 29,77 olduğu ve temmuzdaki yüzde 7'lik zammın tamamının dört ayda eridiği belirtildi.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Yanlış ekonomi politikalarında ısrar sonucunda yaşanan bu yüksek enflasyonlu iklim, ücretli çalışan nüfusa nefes aldırmamaktadır. Hükümet, 'enflasyon düşüyor' masallarını anlatmayı bırakmalı ve ücretlerdeki erimeyi derhal telafi etmelidir" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK'in ekim ayı enflasyonu verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Hükümetin 'enflasyon düşecek' masalını artık TÜİK bile gizleyemez hale geldi" denilen açıklamada, ekim ayı enflasyonunun TÜİK'e göre yüzde 2,58, İTO'ya göre yüzde 2,47, ENAG'a göre ise yüzde 2,68 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yılın ilk 10 aylık döneminde enflasyonun TÜİK verilerine göre yüzde 27,52, İTO'ya göre yüzde 29,31, ENAG'a göre ise yüzde 39,16 seviyesine ulaştığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Ekim 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun TÜİK hesaplamalarına göre yüzde 29,77 olduğu, Ocak 2026'da yüzde 30,65 olarak açıklanan yıllık enflasyondaki gerilemenin dokuz aylık süreçte yalnızca 0,88 puanla sınırlı kaldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Türkiye'nin yıllık enflasyon oranıyla dünya genelindeki yüksek enflasyon sıralamasında beşinci sıradaki yerini koruduğu ifade edilerek, TÜİK verilerine göre yüzde 29,7 seviyesindeki yıllık enflasyonla Türkiye'nin Venezuela, İran, Güney Sudan ve Arjantin'in ardından geldiği belirtildi. Türkiye'nin Avrupa'da ise enflasyon oranı en yüksek ülke konumunu sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, dünya genelindeki 47 ülkenin yıllık enflasyon oranının Türkiye'de ekim ayında kaydedilen yüzde 2,58'lik aylık enflasyonun altında kaldığı kaydedildi.

"BU ZAMMIN TAMAMI DÖRT AYDA ERİDİ"

2026 yılının başında işçi ve bağımsız çalışan emeklilerinin aylıklarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu zammın yüzde 47'si dört ayda eridi. Yılın ilk yarısında eriyen 3 bin 552 lira kadar zam yapılarak ikinci yarısı için 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının yaklaşık bin 952 lirası dört ayda eridi. Kamu çalışanları ve emeklilerine yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon farkından ayrı olarak temmuz ayında yüzde 7 oranında zam yapıldı. Bu zammın tamamı dört ayda eridi. Memur ve memur emeklileri için ekim sonu itibariyle yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme imzalanamadığı için çoğunluğunu Cumhurbaşkanının belirlediği isimlerden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur maaşı ve emekli aylıklarına 2027 yılı başında yapılacak zam oranını yüzde 5 olarak belirlemişti. Ekim sonu itibarıyla doğan yüzde 1,20 enflasyon farkıyla birlikte kamu çalışanları ve emeklilerine en az yüzde 6,27 oranında zam yapılması kesinleşti. Kasım ve aralık ayı enflasyonları da bu orana eklenecek. Temmuzda yapılan 8 bin 300 lira zamla birlikte eş ve çocuk yardımları da dahil 70 bin 218 liraya çıkan düşük memur aylığının 5 bin 821 lirası dört ayda eridi.

Bu yıl ekim ayında ele geçen 28 bin 75 liralık asgari ücretle, geçen yıl ekim ayında 20 bin 350 liraya alınabilecek kadar mal ve hizmet alınabiliyor. Asgari ücretin 2026 yılı başındaki satın alma gücüne çıkabilmesi için en az 35 bin 801 lira olması gerekiyor. TÜİK rakamlarını doğru kabul ettiğimizde bile gıda enflasyonu konusunda Türkiye, yüzde 27,73 yıllık gıda enflasyonuyla dünyada Venezuela, İran ve Arjantin'den sonra gıda fiyatları en fazla artan dünyanın dördüncü ülkesi durumda. Sadece beslenme değil, temel ihtiyaç olan barınma da lüks haline geldi: Emekli aylıklarının yüzde 17,76, kamu çalışanlarının maaşının yüzde 13,52 arttığı, asgari ücretin değişmediği bir dönemde eski kiracıların ödediği kiraya yüzde 31,5 oranında zam yapılacak.

Vergi, harç, ceza ve değerli kağıtlara ekim enflasyonuyla belirlenen değerleme oranından yola çıkılarak yüzde 27,83 zam yapılması bekleniyor. Ücretler artmıyor ama cepten çıkacak meblağ yükselmeye devam ediyor. Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: Yanlış ekonomi politikalarında ısrar sonucunda yaşanan bu yüksek enflasyonlu iklim, ücretli çalışan nüfusa nefes aldırmamaktadır. Hükümet, 'enflasyon düşüyor' masallarını anlatmayı bırakmalı ve ücretlerdeki erimeyi derhal telafi etmelidir."

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuGüncelSon Dakika

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