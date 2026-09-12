Birleşik Metal-İş: İşçi ve sendika düşmanı düzen sürüyor - Son Dakika
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Birleşik Metal-İş: İşçi ve sendika düşmanı düzen sürüyor

Birleşik Metal-İş: İşçi ve sendika düşmanı düzen sürüyor
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Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajda darbenin işçi ve sendika düşmanı düzeninin ortadan kaldırılmadığını bildirdi.

(ANKARA) - Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu'ndan 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, "Aradan geçen 46 yılda 12 Eylül'ün işçi ve sendika düşmanı düzeni ortadan kaldırılmadı. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, grev yasakları ve hak gaspları sürüyor. 12 Eylül düzenine karşı işçi sınıfının örgütlü mücadelesini büyüteceğiz" denildi.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu'ndan 12 Eylül asker darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"12 Eylül 1980 askeri darbesi, işçi sınıfının yıllar süren mücadelelerle kazandığı hakları hedef aldı. Grevler yasaklandı, toplu sözleşme hakkı askıya alındı, sendikalar kapatıldı. Yüz binlerce kişi gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi ve yargılandı. İdamlarla, yargısız infazlarla ve baskılarla bütün toplum susturulmak istendi.

Darbenin amacı, 24 Ocak 1980'de ilan edilen neoliberal ekonomi programını işçi sınıfının direnciyle karşılaşmadan uygulamaktı. Ücretleri baskılamayı, sosyal hakları daraltmayı, kamu hizmetlerini piyasaya açmayı ve kamu varlıklarını özelleştirmeyi esas alan bu programın önü 12 Eylül'le açıldı.

"12 EYLÜL DÜZENİNE KARŞI İŞÇİ SINIFININ ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ"

Darbecilerin sendikal alandaki başlıca hedefi DİSK oldu. Darbeye giden süreçte sınıfın öncü sendikacısı, DİSK'in Kurucu Genel Başkanı ve Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler katledildi. Darbenin ardından DİSK'in faaliyetleri durduruldu, mal varlığına el kondu; yöneticileri ve üyeleri yıllarca hapis yattı, idamla yargılandı. Aradan geçen 46 yılda 12 Eylül'ün işçi ve sendika düşmanı düzeni ortadan kaldırılmadı. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, grev yasakları ve hak gaspları sürüyor. İşçiler sendikalı oldukları için işten çıkarılıyor. Bugün işçilerin yaklaşık yüzde 13'ü sendikalı; her 10 işçiden sadece biri toplu iş sözleşmesi kapsamında. Özel sektörde bu oran yüzde 4'e kadar düşüyor.

İşçiler düşük ücretlere, ağır vergi yüküne, işsizliğe ve güvencesizliğe mahküm edilirken emeğin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Grev hakkımız fiilen kullanılamaz hale getiriliyor. İşçi sınıfının örgütlenmesini zorlaştıran 12 Eylül yasaları, sermayenin ihtiyaçlarına hizmet etmeyi sürdürüyor. Biz, Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'in mücadele mirası ve ilkeleriyle, Maden-İş'ten Birleşik Metal-İş'e uzanan onurlu geçmişimizle emeğin ve demokrasinin mücadelesini sürdürüyoruz. Halk egemenliğine dayalı, bağımsız, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti için; grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakların önündeki bütün engellerin kaldırılması ve emeğin hak ettiği değere kavuşması için mücadele etmeye devam edeceğiz. 12 Eylül düzenine karşı işçi sınıfının örgütlü mücadelesini büyüteceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sendika, Güncel, Eylül, Son Dakika

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