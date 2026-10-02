Birleşik Metal-İş, Soma'da 5 madencinin öldüğü göçükte kamulaştırma istedi - Son Dakika
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Birleşik Metal-İş, Soma'da 5 madencinin öldüğü göçükte kamulaştırma istedi

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Birleşik Metal-İş, Soma\'da 5 madencinin öldüğü göçükte kamulaştırma istedi
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Soma'da İmbat Madencilik'e ait maden ocağındaki göçükte 5 madenci yaşamını yitirdi. DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, açıklamasında madenlerin kamulaştırılmasını ve özelleştirme ile taşeronlaştırmaya son verilmesini istedi.

(ANKARA) - Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "301 sınıf kardeşimizi yitirdiğimiz Soma Katliamı'nın ardından hiçbir şey değişmedi. Madenler kamulaştırılmalı, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarına son verilmelidir" çağrısında bulundu.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait ocakta meydana gelen göçükte, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası yönetici ve üyelerinden 5 madencinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Ömer Karakaya, İsa Olcay, Halit Ersay, Kerim Ören ve Ramazan İnce'nin ailelerine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm işçi sınıfına başsağlığı dilendi.

Soma'da 2014 yılında yaşanan maden faciasına değinilen ve mevcut çalışma koşullarına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"301 sınıf kardeşimizi yitirdiğimiz Soma Katliamı'nın ardından hiçbir şey değişmedi. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarıyla işçilerin yaşamını sermayenin kar hırsına teslim eden düzen sürüyor. Üretim zorlaması, denetimsizlik ve cezasızlık nedeniyle madenlerde ve diğer işyerlerinde işçi kardeşlerimizi kaybetmeye devam ediyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almayan işveren, denetim görevini yerine getirmeyen kamu kurumları ve işçinin canını hiçe sayan hükümet bu katliamdan sorumludur. İmbat Madencilik'te yaşanan bu katliamın tüm sorumluları ortaya çıkarılmalı ve yargı önünde hesap vermelidir. Madenler kamulaştırılmalı, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarına son verilmelidir. İşçilerin yaşamını koruyacak önlemler derhal alınmalı, etkin kamu denetimi sağlanmalı ve cezasızlığa son verilmelidir.Metal işçileri olarak, maden işçisi kardeşlerimizle birlikte bu katliamın hesabını soracağız. İş cinayetlerine ve cezasızlığa karşı omuz omuza mücadelemizi büyüteceğiz."

Kaynak: ANKA
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