Birol Ekici Kırklareli'nden Ayrıldı - Son Dakika
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Birol Ekici Kırklareli'nden Ayrıldı

Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici, Kırklareli'nden duygu dolu bir törenle ayrıldı.

20.09.2024 19:18
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Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, Kırklareli'nden törenle ayrıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Ekici ile vedalaşmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Polis mangasını selamlayan Ekici, yaptığı konuşmada, 2 yıl 4 ay görev yaptığı kentten hüzünle ayrıldığını söyledi.

Kırklareli'nin kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Ekici, 'Devleti yaşat ki insan yaşasın' anlayışıyla görev yaptığını kaydetti.

Kentte güzel dostluklar edindiğini ifade eden Ekici, "Neredeyse şehrin tamamını tanıdım ve mümkün olduğu kadar kimsesizlerin kimsesi olmaya çalıştım. Birçok ziyaret ettiğim kişinin daha önce valiyle daha sınırlı vakitler geçirdiğini gördüm." dedi.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya çalıştığını dile getiren Ekici, Şırnak'ta da aynı anlayışla görev yapacağını kaydetti.

Kentte güzel çalışmalar yaptığını vurgulayan Ekici, şöyle devam etti:

"Ayrılırken tabii insanoğlu hüzünleniyor. Çünkü ben buranın hemşerisiyim artık, sevdiklerim burada. Gittiğim yerde de ülkeme, milletime hizmet edeceğim. Onun için de ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Bana verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kırklareli'nin benim kalbimdeki yeri ayrı olacak. Çünkü burası benim vali olarak ilk görev yaptığım yer. Uzun yıllar kamu görevi yürüttükten sonra devletimiz burada bize valilik görevini tevdi etti. Burada var gücümüzle çalıştık. Şimdi Şırnak'ta var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizin ve milletimizin çağdaş, muasır medeniyet seviyesine yükselmesi için hep birlikte çalışacağız."

Ekici, tüm vatandaşlardan helallik istedi.

Konuşmasının ardından Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

Ekici, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Birol Ekici Kırklareli'nden Ayrıldı - Son Dakika

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