BİRTEK-SEN Başkanı'ndan Aksu'ya Destek

10.04.2026 23:07
Mehmet Türkmen, tutuklu Aksu'nun haksız yere tutuklandığını belirterek işçi mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

(ANKARA) - Tutuklu Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, cezaevinden gönderdiği mesajında, Umut-Sen örgütlenme koordinatörü Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Türkmen, "Gerçekleri söylediğimiz, hak mücadelesi verdiğimiz için bizi tutuklayanlar bilsin ki bu baskılarla ne gerçekleri karartabilirler ne işçi sınıfının, halkın ekmek, adalet ve onur mücadelesini engelleyebilirler. Bu günler geçecek. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak" dedi.

Umut-Sen örgütlenme koordinatörü Başaran Aksu, "yanıltıcı bilgiyi yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Gaziantep Cezaevi'nde tutuklu bulunan BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, gönderdiği mesajında Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Umut-Sen ve Bağımsız Maden-İş'ten dostlara… Bugün avukat görüşünde Başaran Aksu'nun da benimle aynı gerekçe ile tutuklandığını öğrendim. Sevgili dostum, mücadeleci sendikacı Başaran Aksu'ya geçmiş olsun diyorum. Gerçekleri söylediğimiz, hak mücadelesi verdiğimiz için bizi tutuklayanlar bilsin ki bu baskılarla ne gerçekleri karartabilirler ne işçi sınıfının, halkın ekmek, adalet ve onur mücadelesini engelleyebilirler. Bu günler geçecek. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak!"

Kaynak: ANKA

Advertisement
