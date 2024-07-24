Bisiklet Antalya Grubu Trafik Kurallarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Bisiklet Antalya Grubu Trafik Kurallarına Dikkat Çekti

Antalya'da Bisiklet Antalya Grubu üyeleri, trafik kurallarına dikkati çekmek ve bisiklete farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi. Grup üyeleri kentin çeşitli caddelerinde tur atarken, vatandaşlara aşure dağıtımı da gerçekleştirdi.

24.07.2024 11:11
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Bisiklet Antalya Grubu üyeleri, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan grup üyelerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan da eşlik etti.

Kan ve beraberindeki bisikletçiler, trafik kurallarına dikkati çekmek ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturmak amacıyla kentin çeşitli caddelerinde tur attı.

Grup üyeleri, vatandaşlara aşure dağıtımı da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bisiklet Antalya Grubu Trafik Kurallarına Dikkat Çekti - Son Dakika

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