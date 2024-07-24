Bisiklet Antalya Grubu Trafik Kurallarına Dikkat Çekti

Bisiklet Antalya Grubu üyeleri, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla pedal çevirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan grup üyelerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan da eşlik etti.
Kan ve beraberindeki bisikletçiler, trafik kurallarına dikkati çekmek ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturmak amacıyla kentin çeşitli caddelerinde tur attı.
Grup üyeleri, vatandaşlara aşure dağıtımı da gerçekleştirdi.
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