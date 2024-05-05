Bisiklet Severler Adıyaman'da 7 Kilometre Pedal Çevirdi

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Bisiklet severler 7 kilometre pedal çevirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğinde bisiklet severler 7 kilometre pedal çevirdi.

Yeşilay Derneği tarafından 81 il genelinde düzenlenen 11.Yeşilay Bisiklet etkinliği Adıyaman'da da gerçekleştirildi. 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla Adıyaman Valiliği bahçesine bisikletleriyle birlikte gelen yaklaşık 150 bisiklet sever, etkinliğe katıldı. Etkinlik kapsamında Adıyaman Valiliğinden kent merkezine oradan da çevre yolları kullanılarak Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kadar bisiklet sürüldü. Yaklaşık 7 Kilometre boyunca pedal çeviren bisiklet severler, etkinlikten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Bisiklet severler bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu ve her daim yapılmasını gerektiğini de dile getirdi.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, katılım sağlayanlara ve kendilerine destek veren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.