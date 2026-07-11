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Bisiklet Yolunda Denetim

Bisiklet Yolunda Denetim
11.07.2026 10:49
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Nevşehir'de jandarma, Avanos-Göreme bisiklet yolunda araç geçişleri için denetim yaptı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri, Avanos- Göreme arasındaki bisiklet yolunda denetim yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Avanos-Göreme arasındaki bisiklet yolundan araç geçişleri yapıldığına dair bazı sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattığı ifade edildi.

Vatandaşlardan gelen her ihbar ve şikayetin büyük bir hassasiyetle değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, Avanos-Göreme arasındaki bisiklet yolundan geçen araçlara aynı gün idari işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medya platformlarında bisiklet yolunun bazı motorlu araç sürücüleri tarafından kullanıldığına ilişkin paylaşımlar ve şikayetler üzerine bölgede yürütülen denetimler yoğunlaştırılmış, şikayete konu araçlar aynı gün içerisinde trafik jandarması ekiplerince tespit edilerek, sürücüleri hakkında gerekli idari işlemler uygulanmıştır. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can güvenliği ve trafik düzeninin korunması amacıyla bisiklet yollarının amacı dışında kullanılmasına kesinlikle müsamaha göstermemekte, trafik kurallarına aykırı davranışların önlenmesi için 7 gün 24 saat esasına göre denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Trafik jandarması ekiplerimiz, yalnızca kural ihlallerini tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda sürücülerde trafik bilinci oluşturmak ve güvenli ulaşım kültürünü yaygınlaştırmak için özveriyle görev yapmaktadır."

Kaynak: AA

Jandarma, Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Göreme, Avanos, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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