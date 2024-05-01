Bisikletiyle Longozda Kaybolan Kişiye Jandarma Ekipleri Ulaştı - Son Dakika
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Bisikletiyle Longozda Kaybolan Kişiye Jandarma Ekipleri Ulaştı

Bisikletiyle Longozda Kaybolan Kişiye Jandarma Ekipleri Ulaştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bisikletiyle longozda gezen Gökhan Ünen, yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, JAK Timi ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. 4 saat sonra bataklık mevkide bulunan Ünen'in sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Vatandaşlardan, acil durumlarda sakin kalmaları ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

01.05.2024 19:10
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde longozda bisikletiyle gezerken yolunu kaybeden kişiye jandarma ekipleri ulaştı.

Gökhan Ünen (45), gece saatlerinde bisikletiyle gezintiye çıktığı longozda yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerden 18 personel ve 9 araçla arama çalışması başlatıldı.

Bataklık mevkide 4 saat sonra ulaşılan Ünen'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, bu tür acil durumlar ve her türlü olumsuzluk için vatandaşların sakin kalmalarını ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bisikletiyle Longozda Kaybolan Kişiye Jandarma Ekipleri Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisikletiyle Longozda Kaybolan Kişiye Jandarma Ekipleri Ulaştı - Son Dakika
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