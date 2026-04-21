Bisikletli Berkan Kobal\'a Çarpan Sürücüye 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Ankara'da geçen yıl aracıyla çarptığı bisikletli Berkan Kobal'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet İhsan C. ile kazada hayatını kaybeden Kobal'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, bilirkişi raporunun celse arasında dosyaya geldiğini belirterek, sanığa söz verdi.

Tutuksuz sanık C, bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmediğini söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Kobal'ın ağabeyi Mesut Kobal, eşi Ceyda Kobal ve oğlu Ali Kaan Kobal da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları, sanığın su birikintisi sebebiyle kaza yaptığını söylediğini ancak bilirkişi raporunda söz konusu suyun kazaya sebep olamayacağının tespit edildiğini söyledi.

Dosyaya kaza esnasındaki araç içi kamera kaydını sunan müşteki avukatı, sanığın gereğinden süratli olduğunu, kaza sırasında müzik dinlediğini ve müziği değiştirmek için cep telefonunu elinde tuttuğunu öne sürdü.

Beyanların ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Hakim, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verdi.

Sanık Ahmet İhsan C, savcının mütalaasını kabul etmediğini söyleyerek, "Yolda ıslaklık vardı, ben suya girerek hakimiyeti kaybettim. Kaza esnasında elimde telefonum yoktu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, bilinçli taksire yer olmadığını belirterek, sanığın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve ehliyetinin 1 yıl süreyle alınmasına karar verdi.

"İstinaf başvurusunda bulunacağız"

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan müşteki avukatı Deniz Altaylı, Berkan Kobal'ın bir trafik cinayetine kurban gittiğini söyleyerek, "İnanılmaz büyük bir süratle ilerleyip Berkan Bey'in canına mal olan sürücünün alabileceği en yüksek cezayı alabilmesi için aileleriyle birlikte bir mücadele yürüttük." dedi.

Altaylı, şöyle konuştu:

"Biz sanığın bilinçli taksir yönünden cezalandırılmasını beklerken mahkeme taksirden hüküm kurdu. Alması gereken ceza mahkeme tarafından sanığa verilmedi. İstinaf başvurusunda bulunacağız. Takdir edilen cezanın artırılması ve sanığın cezaevinde geçireceği sürenin mümkün olan en yüksek hadde çekilmesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Bunun diğer bisiklet sürücüleri ve trafikteki araç dışı diğer özneler açısından emsal teşkil etmesi yönünde bir beklentimiz bulunmaktadır."

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Bulvarı'nda 27 Ağustos 2025'te bisikletli Berkan Kobal'a sabah antrenmanı sırasında Ahmet İhsan C. yönetimindeki araç çarpmıştı. Kazada Kobal hayatını kaybetmiş, olayın ardından tutuklanan sürücü, "ev hapsi" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet İhsan C. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan iddianame düzenlenmişti.