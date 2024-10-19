Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hava Radar Rampası'nda yaşları 13 ile 15 arasında değişen bisikletli 3 çocuk, seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bisikletli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
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